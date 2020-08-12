Представленное российской моделью платье сочли способным вызвать боль

Покупатели сочли наряд модного бренда Fashion Nova способным вызвать болезненные ощущения из-за острых декоративных деталей, расположенных по всей его поверхности. Об этом сообщает Daily Star.

Бежевое облегающее мини-платье, расшитое небольшими бусинами, в Instagram-аккаунте марки представила российско-итальянская модель Полина Малиновская. 22-летняя манекенщица, на которую в соцсети подписаны два миллиона человек, снялась в рекламной кампании на пляже Baja California в Мексике.

Пользователи сети похвалили внешний вид Малиновской в комментариях под фото, однако некоторые из них обратили внимание на доставляющие дискомфорт украшения на наряде. «Это платье доставит боль при близком контакте», «Извините, но как вы в нем сидите?», «В этом наряде всю вечеринку придется провести на ногах, чтобы избежать синяков на теле», «Отличная самозащита для девушки. Но ходить в таком невозможно», — высказались они.

Ранее в августе покупатели раскритиковали модный бренд Oh Polly за чересчур откровенный дизайн новой модели купальника. Речь идет о слитном костюме под названием Take a Risk («Рискни»). Купальник оформлен крупными вырезами по бокам и на животе, которые открывают бедра, талию и нижнюю часть груди.