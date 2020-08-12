Пользователи сети обругали тело модели на фото в просвечивающем наряде

Модель популярного бренда Fashion Nova обругали за искусственную внешность на снимке в откровенном наряде. Фотография появилась в Instagram-аккаунте марки.

На размещенном кадре манекенщица позирует в комплекте из полупрозрачного материала, состоящего из кроп-топа и штанов стоимостью 60 долларов (4375 рублей). При этом через ткань изделия просвечивается грудь девушки.

Клиенты Fashion Nova обругали модель в комментариях под постом, обвиняя ее в злоупотреблении пластическими операциями. Они посчитали, что пропорции модели не соответствуют стандартам человеческого тела. «Эти фото выглядят до такой степени нереально, что я не могу перестать смеяться», «Что это за чертовщина? Это не человек», «Вы можете приглашать нормальных моделей?», «Люди так не выглядят», — высказывались они.

Ранее в августе рекламирующую откровенную одежду манекенщицу того же бренда обругали за неестественную фигуру. На фото она позирует в черном боди с вырезом в области талии. При этом нижняя часть изделия выполнена в виде высоко натянутых трусов-стрингов, что смутило некоторых покупателей.