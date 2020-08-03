Рекламирующую откровенные вещи модель обругали за неестественную фигуру

Модель популярного бренда Fashion Nova раскритиковали за неестественную внешность и чересчур откровенный наряд на новом рекламном снимке. Он появился в Instagram-аккаунте марки.

На размещенном кадре манекенщица позирует в черном боди с широким вырезом, который частично оголяет ее грудь и талию. При этом нижняя часть костюма выполнена в виде высоко натянутых трусов-стрингов.

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Клиенты Fashion Nova обругали модель в комментариях под постом, а также выразили свое возмущение по поводу изделия, которое она рекламировала. «Выглядит очень неудобно», «Женская часть моего тела не вынесла бы такого», «Почему ее тело так выглядит?», «Когда они начнут показывать вещи на нормальных человеческих телах?», «Должно быть, ей больно», — высказывались они.

В июле неестественная внешность модели упомянутой марки возмутила клиентов. На опубликованном фото девушка с ярко-окрашенными волосами позирует в черном комбинезоне Fashion Nova с глубоким вырезом в области груди. В комментариях ее сравнили с бывшей самой молодой миллиардершей Кайли Дженнер.