В Госдуме предложили увеличить отпуск многодетным работникам

В Госдуме предложили увеличить число дней отпуска в году для многодетных родителей. Соответствующее предложение на имя главы Минтруда направил депутат Иван Сухарев, сообщает RT со ссылкой на документ.

Согласно инициативе, работник с тремя и более несовершеннолетними детьми имеет право на 35 дней оплачиваемого отпуска в год.

Сухарев отметил, что сейчас многодетные граждане могут рассчитывать только на 28 дней отдыха в год, если они не входят в определенную категорию специалистов. При этом, по его словам, такие родители несут колоссальную нагрузку. «Эти дополнительные дни граждане смогут посвятить как личному отдыху, так и занятиям с детьми», — сказано в обращении.

Главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Лопаткина Олег Аполихин ранее говорил, что в России десять процентов семей многодетные.

До 2024 года в стране реализуется нацпроект «Демография», в который входит федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей». В рамках последнего во всех регионах России создадут центры помощи, где россияне смогут получать психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь.