Трамп поблагодарил Россию за ее вклад в американскую энергетику

Президент США Дональд Трамп отметил вклад России и Саудовской Аравии в улучшение состояния американской энергетики. Об этом сообщает ТАСС.

По словам американского лидера, он позвонил России, в частности президенту Владимиру Путину, и Саудовской Аравии, и две страны в итоге сократили добычу нефти на десять миллионов баррелей в сутки. Трамп подчеркнул, что таким образом три государства спасли мировую энергетику. Он также напомнил, что на данный момент мировые цены на нефть достигают 41 доллара за баррель

Ранее Трамп заявил, что именно он убедил Мексику, которая хеджирует свои нефтяные потери, присоединиться к соглашению о сокращении добычи. Он также поблагодарил Россию, Саудовскую Аравию и Мексику за участие в сделке, которая помогла стабилизировать ситуацию на нефтяном рынке.

Цены на нефть обвалились в первой половине 2020 года на фоне пандемии коронавируса и развала первой сделки ОПЕК+. В результате в апреле стоимость сырья краткосрочно уходила в отрицательные значения. С 1 мая 2020 года в силу вступило новое соглашение по сокращению добычи, в рамках которого с мая по июль Россия, Саудовская Аравия и другие нефтяные державы согласились убрать с рынка 9,7 миллиона баррелей в сутки. С августа по декабрь 2020 года условия сделки смягчат до 8,2 миллиона баррелей. Затем, вплоть до мая 2022 года, совокупные квоты снизят до 5,8 миллиона баррелей.