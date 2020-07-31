Мировой рынок нефти снова оказался на грани обвала

На рынке нефти снова появились признаки переизбытка предложения на фоне медленного восстановления мировой экономики и снижения спроса. В последний раз такая ситуация была во время обвала рынка в апреле и мае на фоне пандемии коронавируса, пишет Reuters.

45 долларов за баррель составит средняя цена Brent в 2021 году

Агентство называет ситуацию «головной болью» для ОПЕК, потому что организации придется думать о дальнейшем сокращении добычи или смириться с низкими ценами на нефть на долгий период времени. «Эксперимент ОПЕК по увеличению добычи с августа может иметь негативные последствия, поскольку мы еще не преодолели худшее с точки зрения спроса на нефть», — заявил Бьорнар Тонхауген из компании Rystad Energy. Рынок нефти может снова оказаться на грани обвала.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на этой неделе торговались на 2 доллара за баррель дешевле, чем фьючерсы с поставкой в марте 2021-го. Это самая большая скидка с мая 2020 года, тогда спрос на сырье рухнул на треть. По состоянию на вечер 31 июля нефть марки Brent торговалась за 43,21 доллара за баррель.

С августа страны ОПЕК+ договорились ослабить ограничения добычи нефти с 9,7 миллиона баррелей до 7,7 миллиона. Британская нефтегазовая компания прогнозирует, что средняя цена барреля Brent в ближайшие десятилетия будет равняться 55 долларам.