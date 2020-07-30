Трамп приписал себе спасение мирового рынка нефти

Президент США Дональд Трамп приписал себе спасение рынка нефти, рассказав о том, как повлиял на Россию, Саудовскую Аравию и Мексику в сокращении добычи. Об этом он говорил в ходе визита в Техас, сообщается на сайте Белого дома.

По словам Трампа, именно он убедил Москву, Эр-Рияд и других сократить ежесуточную добычу почти на 10 миллионов баррелей в рамках новой сделки ОПЕК+. Он также заявил, что убедил Мексику, которая хеджирует свои нефтяные потери, присоединиться к соглашению. Трамп поблагодарил Россию, Саудовскую Аравию и Мексику за участие в сделке, которое помогло стабилизировать ситуацию на нефтяном рынке.

Цены на нефть обвалились в первой половине 2020 года на фоне пандемии коронавируса и развала первой сделки ОПЕК+. В результате в апреле стоимость сырья краткосрочно уходила в отрицательные значения. С 1 мая 2020 года в силу вступило новое соглашение по сокращению добычи, в рамках которого с мая по июль Россия, Саудовская Аравия и другие нефтяные державы согласились убрать с рынка 9,7 миллиона баррелей в сутки. С августа по декабрь 2020 года условия сделки смягчат до 8,2 миллиона баррелей. Затем, вплоть до мая 2022 года, совокупные квоты снизят до 5,8 миллиона баррелей.

Мексика, которая хеджирует нефтяные потери с помощью покупки пут-опционов, в апреле согласилась сократить добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки вместо 350 тысяч, как того требовала ОПЕК. Остаток мексиканской доли в 250 миллионов баррелей в сутки взяли на себя США, не участвующие в сделке. В июне, когда страны картеля и не входящие в него государства на месяц продлили действие квоты в 9,7 миллиона баррелей, Мексика отказалась продлевать сокращение.