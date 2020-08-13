Европейская страна захотела сотрудничать с Китаем вопреки США

Сербия стала первой европейской страной, которая захотела сотрудничать с Китаем вопреки США и угрозе санкций с их стороны, пишет Reuters. Белград надеется таким образом развивать собственную экономику.

Сотрудничество затронет инфраструктуру, энергетику, телекоммуникации (в рамках цифрового «Шелкового пути» — составляющей национальной инициативы «Один пояс — Один путь»). В частности, Сербия реализует два проекта с китайской компанией Huawei, попавшей под санкции в США из-за обвинений в передаче спецслужбам данных пользователей. Один проект касается создания в стране новой сети широкополосного интернета, другой — развития «умных городов».

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В будущем Белград планирует сотрудничать с Huawei в области 5G и в 2021 году собирается объявить тендер на развитие частот, что станет особенно чувствительным для США и Евросоюза, которые последние месяцы активно (в том числе законодательно) вытесняют китайскую корпорацию с рынка 5G.

Помощник министра торговли Сербии Ирини Релжин при этом заявила, что власти будут соблюдать все правила и нормы ЕС, предписывающие обеспечить равный доступ на рынок для всех игроков и гарантирующие любому производителю право закупать оборудование у любых поставщиков. Национальные базы данных, по словам чиновницы, надежно защищены от внешнего вмешательства.

Сотрудничество с Китаем, против которого ведут активное противостояние США, и конкретно с Huawei не вписывается в политику Евросоюза, членом которого стремится стать Сербия. Так, в ходе визита в Словению 13 августа госсекретарь США Майк Помпео похвалил власти страны за развертывание собственной 5G-сети, не зависящей от Китая. Ранее власти Великобритании запретили Huawei заниматься разработкой местных сетей 5G и поставлять оборудование другим компаниям.