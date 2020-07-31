США наказали компании Азии на десятки миллиардов долларов

Технологические компании в Азиатско-Тихоокеанском регионе могут потерять десятки миллиардов долларов после того, как США решили наказать Huawei в рамках конфронтации с Китаем с помощью санкций. Об этом говорится в исследовании рейтингового агентства Standard and Poor’s, пишет CNBC.

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Объем потерь из-за того, что вести бизнес с Huawei станет сложнее, оценивается в 25 миллиардов долларов. Новые ограничения, по прогнозам, сократят на 15-20 процентов доходы таких предприятий, как Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) и Semiconductor Manufacturing International Corporation — крупнейших производителей чипов.

В мае США установили новые правила торговли: иностранные компании, занимающиеся выпуском полупроводников и использующие для этого американское оборудование, должны получить лицензию. Без лицензии правительства США такие фирмы не смогут предоставлять услуги напрямую Huawei, объяснил кредитный аналитик S&P Global Ratings Клиффорд Курц.

Еще до принятия новых правил лицензирования Huawei была включена в черный список организаций, которые угрожают интересам национальной безопасности США. Американские фирмы не могли сотрудничать с производителем смартфонов без одобрения со стороны Вашингтона.

Huawei обогнал Samsung и стал крупнейшим игроком смартфонов в мире по объему продаж в апреле-июне.