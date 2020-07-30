В мире сменился самый популярный смартфон. Китайская Huawei во втором квартале 2020 года обогнала южнокорейскую Samsung по мировым продажам, пишет Bloomberg.

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Причиной лидерства китайского технологического гиганта стал не рост продаж, а меньшее падение, чем конкурентов Samsung и Apple, которые попеременно занимали первое место в последнее десятилетие. Продажи Huawei в апреле-июне снизились только на 5 процентов, в то время как у Samsung они обвалились на 30 процентов.

Специалисты отмечают, что китайская компании по максимуму воспользовалась опережающим восстановлением экономики КНР. Если бы не коронавирус, подобный сценарий лидерства был бы невозможен. Однако китайской компании будет тяжело сохранить статус-кво из-за США. В Вашингтоне Huawei объявили угрозой национальной безопасности, чтобы воспрепятствовать использованию оборудования компании.

Ранее сообщалось, что в США и Европе опасаются экономического доминирования Китая, который еще до коронавируса стал крупнейшим в мире поставщиком ключевых продуктов. Активную экспансию со стороны КНР западные издания называют имперской агрессией.