Ученый развеял популярные мифы о здоровом питании

Британский ученый-генетик Тим Спектор развеял три популярных мифа о здоровом питании. Об этом сообщает Daily Mail.

Так, специалист заявил, что завтрак не является обязательным приемом пищи и его можно пропустить. По его словам, гораздо полезнее голодание продолжительностью более 12 часов. Спектор добавил, что это поможет сбросить лишний вес благодаря пониженному уровню инсулина.

Также ученый подчеркнул, что польза рыбы преувеличена. Он пояснил, что влияние содержащихся в ней кислот омега-3 на мозг до сих пор не изучено до конца.

Кроме того, Спектор опроверг популярное мнение о том, что соль — это «белая смерть». По его словам, здоровые люди не замечают изменений в самочувствии при увеличении или уменьшении количества соли. При этом исследования не подтверждают риски инсультов или сердечных приступов.

Ранее глава Международного общества исследований в области пищевой психиатрии Феличе Джака рассказала, что сбалансированное здоровое питание способно снижать уровень тревожности и депрессии. По ее словам, продукты с большим количеством жиров и сахара ухудшают настроение. А самой лучшей диетой для настроения Джака посчитала средиземноморскую, отметив, что также важно избегать переедания

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