Темнокожая звезда «Прислуги» подарила себе бывшую рабовладельческую плантацию

Темнокожая американская актриса и продюсер Виола Дэвис подарила себе на день рождения бывшую рабовладельческую плантацию. Об этом она сообщила в своем Twitter-аккаунте.

В честь 55-летия звезда «Прислуги» приобрела дом на бывшей плантации в Южной Калифорнии — именно в нем родилась и выросла артистка. Новость о покупке она сопроводила пословицей племени чероки: «Желаю тебе прожить достаточно долго, чтобы узнать, для чего ты родился».

Ранее в августе канадский актер и кинопродюсер Райан Рейнольдс, сыгравший главную роль в фильме «Дэдпул», признался, что пожалел о свадьбе на бывшей рабовладельческой плантации. «Тогда мы с женой просто воспринимали это место как картинку с сайта Pinterest. Сейчас мы видим, что оно построено на разрушительной трагедии», — сказал Рейнольдс.

В 2012 году артист женился на актрисе Блейк Лайвли. Праздник прошел на территории плантации Бун-Холл, расположенной на юге США. По словам актера, его с женой до сих пор мучает совесть из-за выбора места проведения церемонии.