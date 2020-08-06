Темнокожая актриса посчитала себя недостаточно темнокожей для роли Нины Симон

Темнокожая актриса Зои Салдана посчитала себя недостаточно темнокожей для роли певицы Нины Симон. Об этом она сообщила в интервью BESE, запись которого опубликована в Instagram-аккаунте издания.

В 2016 году вышел байопик об артистке, в котором Салдана сыграла главную роль. Теперь она жалеет о своем участии в проекте.

«Мне не стоило играть Нину. Десять лет назад я должна была приложить все усилия с помощью тех возможностей, которые у меня были. Я должна была приложить все усилия, чтобы роль исключительно идеальной черной женщины досталась другой черной женщине», — отметила Салдана.

Ранее дочь Нины Симон Лиза Симон Келли критиковала байопик о певице. Кандидатура Салданы также возмутила многих поклонников звезды джаза, которые остались недовольны тем, что кожу актрисы сделали более темной при помощи грима.

В прошлом году интернет-пользователи посчитали американского актера Уилла Смита недостаточно чернокожим для съемок в байопике «Король Ричард», посвященном отцу знаменитых теннисисток Винус и Серены Уильямс. В соцсетях высказались за то, чтобы в фильм по сценарию Зака Бэйлина пригласили актера с более темным цветом кожи.