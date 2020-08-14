Байден предрек США еще 40 тысяч жертв коронавируса

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден предрек, что в стране от коронавируса погибнут еще 40 тысяч человек, если не ужесточить масочный режим. Об этом сообщает USA Today.

По его данным, столько жизней можно спасти в ближайшие три месяца, если установить обязательное ношение масок по всей стране «прямо сейчас». Существуют убедительные доказательства того, что ношение маски зараженным человеком, у которого в том числе нет симптомов, очень сильно снижает вероятность заражения других людей, добавил Байден.

Политик сослался на данные Колумбийского университета, согласно которым можно было бы спасти несколько десятков жизней, если бы действующий глава государства Дональд Трамп действовал быстрее. Так, если бы он ввел ограничительные меры на неделю раньше, удалось бы спасти 30 тысяч жизней, на две недели раньше — более 50 тысяч жизней. «Надеюсь, мы извлекли уроки, надеюсь, президент извлек уроки», — заключил Байден.

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Ранее кандидат в президенты усомнился в эффективности вакцины от коронавируса. По его словам, все разработки обязаны быть «прозрачными», чтобы американские эксперты могли следить за процессами. Люди постепенно перестают верить тем словам, которые произносит Трамп о новой вакцине, считает Байден.

По данным на 14 августа, в мире насчитывается более 20,7 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 750 тысяч скончались, еще 12,8 миллиона выздоровели. Больше всего инфицированных находятся в США — 5,24 миллиона, более 166 тысяч человек скончались.