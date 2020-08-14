Депутат Госдумы избавился от храма и приобрел небольшую часовню

Депутат Госдумы Александр Ильтяков за год избавился от здания храма площадью 601 квадратный метр. Об этом свидетельствуют данные о доходах и имуществе депутатов и их супругов за 2019 год, сообщает ТАСС.

Парламентарий от «Единой России» указал, что в его собственности появилась часовня площадью 16 квадратных метров. Ильтяков — член комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Среди прочих необычных объектов собственности депутатов значатся железнодорожный тупик (жена Фатиха Сибагатуллина), сараи (Владислав Третьяк и Владимир Плотников), туалет площадью 8,6 квадратного метра (Любовь Духанина), два контрольно-пропускных пункта в долевой собственности (Альфия Когогина). Также парламентарии отчитались о имеющихся в собственности скважине минеральной воды, погребе, топке, заправке и трансформаторной подстанции.

Из транспортных средств самыми необычными оказались две кареты скорой помощи, принадлежащие Григорию Аникееву, и автомобильный кран Александра Жупикова.

Ранее стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин в 2019 году заработал вдвое больше президента Владимира Путина. Доход Мишустина за 2019 год составил 18,2 миллиона рублей. Также он пользовался земельным участком площадью 5,5 тысячи квадратных метров, жилым домом площадью 861,2 квадратного метра и квартирой площадью 141,6 квадратного метра. Жена премьера задекларировала доход в 54,8 миллиона рублей, легковой автомобиль Ford Kuga.

За 2019 год Путин заработал 9,726 миллиона рублей. В собственности президента имеется квартира площадью 77 квадратных метров и гараж (18 квадратных метров). Также за Владимиром Путиным числятся квартира площадью 153,7 квадратного метра и гаражное место площадью 18 квадратов, эта недвижимость находится у президента в пользовании.