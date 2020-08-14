Нурмагомедов оценил Александра Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов оценил выступления соотечественника Александра Емельяненко. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Нурмагомедов посчитал, что время Емельяненко ушло и больше он не способен выступать на прежнем уровне. По его мнению, в поединке с Магомедом Исмаловым боец совсем не показал себя. «Имя осталось очень громкое. Я до боя говорил, что Исмаилов выиграет доминированием. Емельяненко нигде не защищался от проходов в ноги», — добавил спортсмен.

Поединок между Емельяненко и Исмаиловым состоялся 24 июля в Сочи в рамках турнира ACA 107. Исмаилов доминировал на протяжении всего боя. Рефери остановил добивание находившегося под ним Емельяненко в третьем раунде.

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. В его активе 28 побед в 28 поединках. В сентябре боец должен провести защиту титула в бою с временным чемпионом организации американцем Джастином Гэтжи.