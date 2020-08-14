Российская стюардесса раскрыла самые мерзкие поступки туристов на борту самолета

Российская стюардесса назвала самые мерзкие поступки пассажиров на борту самолета. Своими наблюдениями она поделилась с газетой «Аргументы и факты».

По словам Елены, семь лет проработавшей бортпроводницей, самые распространенные «грехи» россиян на борту — курение в туалетах и воровство.

«Украсть пытаются всегда и везде! Не смотрите на милое лицо молодой мамы или старушку, убеленную сединами. После каждого полета не хватает пледов. Тащат и ремни», — отметила стюардесса.

Также, по ее словам, многие россияне пьют на борту крепкие напитки из дьюти фри, спрятавшись за креслом спереди. «Смешно, когда при этом они нажимают кнопку вызова стюардессы и просят запить», — добавила девушка.

Также она отметила пассажиров, пренебрегающих правилами личной гигиены и разбрасывающих фантики, салфетки и грязную посуду.

«После таких рейсов я бы отправляла самолет на генеральную уборку. Запах стоит ужасный. (...) Но мне объяснили девочки, которые дольше меня работают, что некоторым нельзя мыться в определенные периоды по религиозным соображениям», — рассказала бортпроводница.

Елена отметила, что ей встречались и религиозные фанатики-мужчины, которые «не едят пищу, если к ней прикоснулась женщина». В таком случае им подают еду и напитки бортпроводники-мужчины, либо, если таких нет, стюардесса должна передать блюдо не в руки, а поставить на столик перед пассажиром.

Ранее стюардессы европейских авиакомпаний назвали самые комфортные и безопасные места на борту самолета. По их словам, для того, чтобы избежать укачивания во время турбулентности лучше сидеть у окна в середине лайнера.

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