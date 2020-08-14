Предполагаемую дачу Лукашенко в России передумали продавать

Дом площадью более двух тысяч квадратных метров, расположенный на площади в 90 соток в районе подмосковной Балашихи, убрали с продажи. О судьбе резиденции, которая числится на балансе белорусской госкомпании «Нафтан» и которую связывают с действующим президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщает издание «Собеседник».

267 миллионов рублей стоит предполагаемая резиденция Лукашенко

Трехэтажный кирпичный дом площадью 2156 квадратных метров оснащен сауной, бассейном, бильярдным залом, кухней с профессиональным оборудованием, просторной столовой, каминным залом, залом для проведения заседаний, 14 отдельными спальнями (номерами) с санузлами, городской канализацией, видеонаблюдением всего периметра, противопожарной сигнализацией и артезианской скважиной.

«Особняк с гостевым домом утопает в зелени и находится в известном стародачном месте, расположенном на участке 90 соток всего в пяти километрах от Москвы, участок утопает в хвойных деревьях, очень тихое, экологичное место. Дом с капитальными монолитными стенами, медная крыша, лифт, мраморные полы», — говорится в уже неактуальном объявлении на сайте «Из рук в руки».

На сайте «Нафтана» в качестве контактов, ответственных за продажу, называются некто Александр Бехунов и Юлия Жук. С Бехуновым поговорил «Собеседник»: сотрудник белорусской госкомпании признал, что резиденция оформлена в собственность «Нафтана» номинально и числится как пансионат, который сдается в аренду высшему руководству Белоруссии. У пансионата есть собственный сайт.

«Вообще-то, объект до сих пор больше использовался как резервный, но это не значит, что там висит замок и он заброшен. Порядок там поддерживается и состояние хорошее, вот только выставляем его мы на продажу не прямо сейчас, а недели, может быть, через три. Поэтому и точную сумму сделки сказать пока не могу. По секрету скажу, что это может быть 2,7 или 2,8 в долларах (вероятно, речь о миллионах — прим. «Ленты.ру»)», — приводит издание слова Бехунова.

«Собеседник» также отмечает, что «Нафтан» пытается продать актив уже около года и до сих пор не мог найти ни одного покупателя на резиденцию. Стоимость лота в рублях компания оценивала в 267 миллионов. Издание отмечает, что временный отказ от продажи может быть связан с возможным бегством Александра Лукашенко в Россию; сам политик опровергал информацию о его отъезде из республики.

14 августа Лукашенко принял участие в совещании по проблемам строительной отрасли на фоне многотысячных акций протеста и забастовок по всей Белоруссии. Президент не дал развернутого комментария на эту тему, предупредив, что предприятия рискуют лишиться рынков сбыта из-за протестов.

«Лента.ру» направила запрос в «Нафтан» с просьбой прокомментировать отказ от продажи резиденции, а также подтвердить или опровергнуть информацию о том, что недвижимость рассматривается в качестве «запасного аэродрома» для белорусского президента. На момент публикации ответа не поступило.