Размахивающий младенцем россиянин попал на видео

Россиянин взял младенца за ногу, размахивал им как игрушкой, заснял это на видео и опубликовал в своем Instagram.

Судя по указанной в публикации геолокации, видео снято в Ажекском экопарке в Сочи. На записи видно, что мужчина держит ребенка за ногу, присвистывает, качает ребенка вверх и вниз, после чего берет его другой рукой и начинает размахивать им из стороны в сторону, периодически смотря в камеру. Ближе к концу ролика младенец начал хныкать, после чего мужчина подносит его к камере. На этом ролик заканчивается.

Как пишет издание «Кубань 24», МВД по Краснодарскому краю организовало проверку и устанавливает достоверность ролика.

11 августа сообщалось, что многодетная жительница Томской области родила седьмого ребенка, у которого выявили физические отклонения, и заморила его голодом. Ребенок родился в 2018 году, еще до этого у женщины забрали двух старших сыновей. Сразу после родов она недолго ухаживала за ребенком, но постепенно стала реже кормить его, а затем лишила любой пищи и воды. Женщина не давала патронажной медсестре следить за состоянием новорожденного, ссылаясь на то, что он спит. От истощения ребенок почти не плакал, он умер в декабре того же года.

В Томском областном суде рассказали, что во время заседания мать заявила о намерении объяснить смерть младенца его врожденной патологией. Ее признали виновной в преступлении по статьям 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») и 105 УК РФ («Убийство малолетнего с особой жестокостью») и приговорили к 12 годам и трем месяцам лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на год.