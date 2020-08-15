Размахивающий двухмесячным младенцем россиянин заинтересовал следователей

Россиянин, который размахивал младенцем и снял это на видео, заинтересовал следователей. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Краснодарскому краю.

Следователи намерены изъять материалы проверки из полиции. Они изучат условия жизни и воспитания ребенка.

До этого краевому управлению МВД удалось найти родителей младенца — ими оказались 35-летний житель Москвы и 27-летняя жительница Белгорода, пишет «Интерфакс».

Как выяснила «Комсомольская правда-Кубань», на видео заснята двухмесячная девочка, родившаяся в конце июня. По данным издания, ее мать стояла за кадром и не остановила мужчину. Зачем он размахивал ребенком, пока неизвестно.

Ранее 15 августа отдыхавший в Ажекском экопарке в Сочи мужчина записал видео, на котором размахивал ребенком как игрушкой. Он опубликовал ролик в своем Instagram. На записи видно, что он держит младенца за ногу, присвистывает, качает его вверх и вниз. После этого он берет его другой рукой и начинает раскачивать из стороны в сторону, смотря в камеру. Когда младенец начинает хныкать, он подносит его к камере. На этом запись заканчивается.