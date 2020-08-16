В России за сутки выявили 4969 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Об этом в своем Telegram-канале сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Большинство из них зафиксировано в Москве (688), Санкт-Петербурге (163), Московской области (154). За последние 24 часа зафиксировано 68 летальных исходов, полностью выздоровело 3557 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 922 853 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 685 летальных исходов, выздоровело 732 968 человек.

11 августа президент объявил о регистрации в стране первой в мире вакцины от COVID-19 под названием «Спутник V». Первыми вакцинацию пройдут медики, большинство из них заявили о своем недоверии к прививке. В гражданский оборот он поступит в январе 2021 года. Предполагается, что после прививки у человека выработается иммунитет к вирусу примерно на два года. Производство вакцины началось 15 августа.