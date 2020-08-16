Приехавшего на митинг сына Лукашенко сравнили с его охранником

На митинге в поддержку Александра Лукашенко у Дома правительства на площади Независимости заметили его сына Николая. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Прибывшего на акцию в центре Минска 15-летнего подростка сравнили с охранником, находящимся рядом с президентом. Он тоже был в пиджаке, белой рубашке и солнцезащитных очках.

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«Приехал поддержать отца. Судя по его виду, он точно сможет его защитить», — указали авторы поста.

Николай Лукашенко родился 31 августа 2004 года. Кто именно является его матерью, неизвестно. По словам отца, она работает врачом. Третий сын Лукашенко регулярно появляется вместе с ним на публичных мероприятиях.

Ранее внешность сына Лукашенко во время посещения парада Победы в Москве привлекла внимание российских девушек. Свое восхищение они выражали в соцсетях.

Митинг на площади Независимости начался в полдень 16 августа. Лукашенко уже выступил на акции в свою поддержку. В выступлении он обратился к народу о необходимости защитить страну.

С 9 августа в Белоруссии идут акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Власти разгоняют протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат.