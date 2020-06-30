Сын и внучка Лукашенко поступили в один лицей

Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай поступил в 10 класс лицея Белорусского государственного университета. Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на источники.

Уточняется, что в качестве профиля подросток выбрал биологию, конкурс составил 6,5 человека на место. По словам собеседников издания, для поступления Коле Лукашенко нужно было сдать два экзамена: биологию и химию. Официальное зачисление проходило с 16 по 19 июня.

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По данным TUT.BY, вместе с сыном белорусского лидера в тот же лицей поступила и внучка президента Дарья Лукашенко. Сейчас в учебном заведении числится еще одна внучка Лукашенко, Анастасия. В марте она приняла участие в конкурсе «Мисс лицей», где заняла второе место.

Лукашенко-младший учился в средней школе Острошицкого Городка Минского района. В прошлом году он победил на районной олимпиаде по химии.

Ранее в июне сообщалось, что внешность младшего сына Лукашенко привлекла внимание российских девушек. Так, в Twitter женщины массово посвящали посты красоте сына белорусского лидера. «Выпила бокал вина, теперь сижу и думаю, как же сложно, когда расстояние разделяет с любимым человеком. Вот я сейчас в Екатеринбурге, а Коля Лукашенко в Москве», «Я не могу, почему Коля Лукашенко такой красивый...», «У меня сердечко екнуло, как увидела», — высказались они.

Николай Лукашенко родился 31 августа 2004 года. Кто именно является его матерью, неизвестно. По словам его отца, она работает врачом.

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