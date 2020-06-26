Белорусские власти заинтересовало многомиллионное состояние сына Лукашенко

Власти Белоруссии заинтересовало многомиллионное состояние сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктора. Как сообщил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей, Минск запросил у Швейцарии информацию о якобы счете на 840 миллионов долларов, пишет «Интерфакс».

«Не секрет, что во многих государствах — не буду называть каких — сам процесс нахождения у власти связан с серьезным обогащением. Так вот, я хочу однозначно сказать, что в Белоруссии такого не было, нет и не будет, пока нынешнее руководство находится у власти», — сказал он.

Макей добавил, что в случае обнаружения этой суммы, половину передадут посольству на развитие внешнеэкономической, внешнеторговой деятельности со Швейцарией. Во всяком случае, по словам главы ведомства, это обещал президент Лукашенко.

Оппозиционный журналист Степан Путило 22 июня в своем Telegram-канале сообщил, что состояние старшего сына президента Белоруссии Виктора Лукашенко в 2012 году составляло около 840 миллионов долларов. В сообщении приводится скриншот страницы личного кабинета одного из швейцарских банков, на котором видны счета в евро и франках. Утверждается, что сразу несколько источников подтвердили наличие у Виктора Лукашенко счета именно в этом банке. Других доказательств обладания суммой, равной 1,5 процента ВВП Белоруссии, не приводится.

25 июня Лукашенко заявил о планах обсудить с российским лидером Владимиром Путиным факты вмешательства в выборы главы республики. В частности, по словам белорусского президента, «жуткие фейки» для дискредитации белорусской власти — например, о 840 миллионах долларов — «подбрасываются структурами "бабичевскими", "незыгарями" из России». «Это не наше, это из России идет информация», — заявил он.

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