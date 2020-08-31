Сын Лукашенко забрал документы из лицея

Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай забрал документы из лицея Белорусского государственного университета (БГУ), куда он поступил на биологический профиль. Об этом сообщает портал TUT.by.

Подросток не появился на общем собрании для поступивших десятиклассников, а позднее выяснилось, что он забрал документы. Причина его поступка не разглашается.

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Эту информацию подтвердили Euroradio сотрудники лицея на условиях анонимности, сказано в Telegram-канале издания. Директор лицея БГУ Игорь Варакса отказался комментировать действия 15-летнего школьника. «Мы не комментировали, когда пошла информация, что Николай Лукашенко якобы собирается у нас учиться. Соответственно, и сейчас нет смысла в этом», — заявил он.

Сын президента окончил девятый класс школы в Острошицком Городке Минского района. В конце июня стало известно, что Николай поступил в 10-й класс лицея БГУ. Конкурс составил 6,5 человека на место. Для поступления Лукашенко-младшему нужно было сдать два экзамена: биологию и химию. Официальное зачисление проходило с 16 по 19 июня.

Вместе с сыном белорусского лидера в тот же лицей поступила и внучка президента Дарья Лукашенко. Сейчас в учебном заведении числится еще одна внучка Лукашенко, Анастасия.