Появилась новая версия возникновения коронавируса

Коронавирус мог адаптироваться к человеческому организму в Китае еще в 2012 году. Новую версию возникновения инфекции представили вирусолог Джонатан Латэм и биолог Эллисон Уилсон, пишет The Sun.

По словам исследователей, им удалось обнаружить записи врача, который лечил горняков из китайской провинции Юньнань, до этого две недели очищавших шахту от фекалий летучих мышей. Медик писал, что у пациентов наблюдались симптомы, характерные для коронавируса, в частности, сухой кашель, высокая температура, боли в конечностях и пневмония. Несколько больных в процессе лечения были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), в результате трое из шести рабочих умерли.

Позже образцы анализов шахтеров отправили на исследование в лабораторию в Ухане. Местные специалисты установили, что все пациенты были заражены коронавирусом. Таким образом, считают Латэм и Уилсон, существует вероятность, что COVID-19 уже давно приспособился к организму человека.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 21,3 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. За весь период пандемии скончались 770 112 заболевших, 13,3 миллиона человек выздоровели. Считается, что первая вспышка инфекции произошла в декабре 2019 года в Ухане.