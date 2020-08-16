В России прокомментировали поражение США в Совбезе ООН

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал поражение США в Совбезе ООН по вопросу продления оружейного эмбарго для Ирана. Свое мнение он высказал в Twitter.

По словам сенатора, Соединенные Штаты оказались в «унизительной изоляции». «Еще один удар по авторитету Вашингтона», — написал Пушков.

Совет Безопасности ООН отклонил американскую резолюцию о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана. Госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что теперь мировой спонсор терроризма получит возможность свободно продавать и покупать обычные вооружения. Он также уверил, что США продолжат работу по ограничению экспорта оружия из Ирана и импорта в страну.

США неоднократно требовали продлить запрет на поставки оружия в Иран, который истекает 18 октября 2020 года в соответствии с условиями так называемой ядерной сделки Тегерана с США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией. При этом в 2018 году американская сторона объявила о выходе из этого соглашения и пригрозила Ирану дополнительными санкциями.

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