Террористы захватили отель с африканскими чиновниками и знаменитостями

Террористы атаковали отель в столице Сомали городе Могадишо. Об этом в воскресенье, 16 августа, сообщает Somali Guardian.

По данным издания, боевики подорвали заминированный автомобиль на территории отеля Elite hotel в районе популярного пляжа Лидо, после чего ворвались в здание и открыли стрельбу. В настоящее время они забаррикадировались на верхних этажах захваченного отеля, откуда ведут стрельбу по прибывшим на место военным.

Как отмечается, в результате нападения погибли как минимум 10 человек, еще 30 человек получили ранения различной степени тяжести. При этом, пишет Somali Guardian, в здании во время атаки находились государственные чиновники и знаменитости. В числе погибших оказался, в частности, директор по региональным связям министерства информации Абдирисак Абдуллахи Абди, в числе пострадавших — министр общественных работ Ахмед Вашингтон и известная в африканской стране певица Фаиза Бела.

Предположительно, ответственность за нападение на отель лежит на боевиках из радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб».

«Аш-Шабаб» является крылом международной террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России). Действует на территории Сомали и за ее пределами. В 2014 году боевики «Аш-Шабаб» потеряли большинство контролируемых ими территорий, однако продолжают совершать теракты.