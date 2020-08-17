Назван возможный размер премии бойцов белорусского ОМОНа за разгон митингов

Размер денежного довольствия бойцов белорусского ОМОНа может достигать 1500 долларов (более 110 тысяч рублей). На такую премию могут рассчитывать офицеры среднего звена. Возможные суммы называет «Московский комсомолец».

По словам ветерана Внутренних войск МВД России, психолога Антона Белоцкого, деньги не всегда являются стимулом для бойцов, которые направлены на разгон акций, протестов и митингов. «Спецназ и ОМОН — это престиж, гордость. Они, как правило, сплошь патриоты до мозга костей», — сказал он.

Белоцкий добавил, что одна-две смены работы на протестах — «нагрузка коллосальная». Прежде всего, на психику. «Многим не лишним будет беседа с психологом после такого стресса», — продолжил он.

Как пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на данные в сети, за один день на митинге бойцу ОМОНа доплачивают до 400 долларов (около 30 тысяч рублей), однако эта информация не подтверждена. «Доказать со 100-процентной точностью информацию о "боевых" бонусах практически нельзя. Если и есть распоряжения, то они явно носят закрытый характер», — говорится в материале.

Журналисты издания также отметили, что работа милиционером в Белоруссии — почетная и прибыльная профессия. 900 белорусских рублей (27 тысяч российских рублей) может получать постовой, оклады у вчерашних выпускников милицейских вузов — 1500 белорусских рублей (почти 45 тысяч российских рублей) минимум, а обладатели капитанских и майорских погон получают больше 2000 белорусских рублей (почти 60 тысяч в переводе на российскую валюту).

В Белоруссии с 9 августа проходят массовые акции протеста и столкновения с бойцами ОМОН. Они были вызваны прошедшими президентскими выборами, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80 процентов голосов. Регулярно для разгона протестующих в Минск направляются различные виды вооружения и техники. Среди них называют, в частности, водометы и гранатометы.