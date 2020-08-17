Галустян обратился в больницу с болями в сердце

Комик Михаил Галустян обратился в одну из московских больниц с жалобами на боли в области сердца. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации источника, у юмориста была диагностирована нестабильная стенокардия. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.

В июле сообщалось, что компания «Вайзерлайф», зарегистрированная на Галустяна, обанкротилась. Она появилась в 2019 году и должна была производить приложения для смартфонов, но в результате так ничего и не выпустила. До этого стало известно, что у Галустяна прогорела фирма «Эйс Гейминг», совладельцем которой он был вместе с коллегой по Comedy Club Александром Реввой. Утверждалось, что организация занималась продажей внутриигровых элементов для игры CS:GO.

Галустян осенью 2019 года перешел с телеканала ТНТ на СТС. За время работы на ТНТ комик был резидентом Comedy Club, снялся в юмористическом скетчкоме «Наша Russia», в котором исполнил шесть ролей. Также юморист регулярно снимается в фильмах и участвует в телепроектах.