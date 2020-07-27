У Михаила Галустяна обанкротилась компания

У комика Михаила Галустяна обанкротилась компания — «Вайзерлайф». Как сообщает Telegram-канал Mash, всего она проработала около года.

Фирма была зарегистрирована в 2019 году и должна была производить приложения для смартфонов, но в результате так ничего и не выпустила. По данным Mash, программу с дополненной реальностью Галустян представил в прошлом году, но ее создала совсем другая компания.

Ранее у Галустяна прогорела фирма «Эйс Гейминг», совладельцем которой он был вместе с коллегой по Comedy Club Александром Реввой. Утверждалось, что организация занималась продажей внутриигровых элементов для игры CS:GO.

Галустян осенью 2019 года перешел с телеканала ТНТ на СТС. За время работы на ТНТ комик был резидентом Comedy Club, снялся в юмористическом скетчкоме «Наша Russia», в котором исполнил шесть ролей. Также юморист регулярно снимается в фильмах и участвует в телепроектах.