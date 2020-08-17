«Армию мертвецов» переснимут из-за скандала с совращением несовершеннолетних

Фильм «Армия мертвецов» переснимут из-за скандала с совращением несовершеннолетних. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Съемки картины Зака Снайдера были завершены еще в прошлом году, однако ряд сцен решили переснять, когда против актера Криса Д'Элии были выдвинуты обвинения в домогательствах. Теперь его заменили на Тиг Нотаро — американскую актрису и сценаристку, которая также занимается стендапом.

18 июня девушка по имени Симона Росси (Simone Rossi) обвинила Д'Элиа в сексуальных домогательствах. Она выложила скриншот своей переписки, в которой рассказала, что в 2014 году Д'Элиа пытался ухаживать за ней, в частности предлагал встретиться ночью. Ей тогда было 16 лет. Позднее к комментариях появились и другие девушки, которые тоже обвинили артиста в приставаниях.

Актер отверг обвинения девушек, подчеркнув, что никогда не преследовал ни одной несовершеннолетней, а во все отношения он вступал легально и по взаимному согласию. Он добавил, что действительно сожалеет о том, как вел себя в прошлом.