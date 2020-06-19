Известный комик ответил на обвинения в совращении несовершеннолетних

Известный американский комик Крис Д'Элиа ответил на обвинения в совращении несовершеннолетних, которые против него выдвинул ряд пользовательниц в Twitter. Его слова приводит TMZ.

Д'Элиа опроверг слова девушек, подчеркнув, что никогда не преследовал ни одной несовершеннолетней, а во все отношения он вступал легально и по взаимному согласию. «Также я никогда не обменивался неприемлемыми фотографиями с людьми, которые написали обо мне в Twitter», — заявил комик.

Он добавил, что действительно сожалеет о том, как вел себя в прошлом. «Я был идиотом, который погряз в своем образе жизни. И это моя ошибка. Я размышлял об этом и теперь обещаю, что буду вести себя лучше», — заключил Д'Элиа.

Ранее 18 июня девушка по имени Симона Росси (Simone Rossi) обвинила Д'Элиа в сексуальных домогательствах. Она выложила скриншот своей переписки, в которой рассказала, что в 2014 году Д'Элиа пытался ухаживать за ней, в частности, предлагал встретиться ночью. При этом ей тогда было 16 лет.

Пост Росси в Twitter стал вирусным. В комментариях появились и другие девушки, которые также обвинили Д'Элиа в приставаниях. Затем в анонимном аккаунте @SheRatesDogs, в котором публикуются рассказы женщин об их негативном опыте отношений с мужчинами, начали появляться скриншоты, в которых на Д'Элиа жаловались и другие пострадавшие.

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