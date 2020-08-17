Пушков объяснил неизбежность поражения Лукашенко

Член Совета Федерации Алексей Пушков объяснил, почему президента Белоруссии Александра Лукашенко ждет поражение в столкновении представителями оппозиции. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Российский сенатор заметил, что как только «проиграно поле информационное», за этим «неизбежно и неотвратимо» следует проигрыш политического поля и смена власти.

По словам Пушкова, главные битвы сегодня разворачиваются в сфере информации. Он отметил, что государственные СМИ Белоруссии в ситуации с протестами по всей стране стараются не застрагивать «острых тем, волнующих общество». «Верный рецепт информационного проигрыша оппозиции, они сослужат Лукашенко плохую службу», — написал сенатор, добавив, что с информацией низкого качества политика высокого качества невозможна.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия погибнет как государство в случае, если в стране проведут повторные выборы. По его словам, ближайшие соседи Белоруссии, в частности, Литва, Латвия, Польша и Украина, требуют провести в республике новые выборы. «Если только мы пойдем на поводу у них, мы сорвемся в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль», — заявил он.

По всей Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста из-за недовольства жителей итогами выборов президента. В некоторых городах начались столкновения с ОМОНом. Митинги подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек.

По данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,1 процента. Она заявила, что не признает эти результаты.