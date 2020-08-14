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Пушков прокомментировал призыв ввести санкции против России из-за Белоруссии

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Алексей Пушков
Алексей Пушков
Фото: РИА Новости

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал призыв депутата Европарламента от Польши Яцека Сариуша-Вольского ввести санкции против России за события в Белоруссии. Свое мнение член Совфеда опубликовал в Twitter.

«Из Польши с ненавистью. Этот призыв абсурден, но он показывает, что антироссийские европейские элиты рефлекторно обвиняют Россию во всем под любым предлогом — или вообще без предлога», — подчеркнул сенатор.

По словам Пушкова, таких русофобов в Польше немало, при этом к их мнению иногда прислушиваются. Слова Сариуша-Вольского сенатор назвал холостым выстрелом, означающим однако очередную атаку на Россию.

Накануне сообщалось, что польский депутат предложил Евросоюзу ввести антироссийские меры. По его словам, Белоруссия не может построить демократию из-за российского вмешательства. Он также счел меры европейских стран в отношении Минска недостаточными. По мнению Сариуша-Вольского, в ЕС отношения и бизнес с Россией ставят выше поддержки демократических движений в республике.

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