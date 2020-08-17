Боевики захватили военную базу в Сомали

Боевики радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб» захватили военную базу в Сомали. Об этом сообщает Somali Guardian.

По данным властей, под контроль террористов перешел объект в южной части страны — возле города Байдабо в регионе Бай. База совместно использовалась армией и местными силами милиции.

Нападение боевики совершили рано утром, когда начиненный взрывчаткой автомобиль протаранил ее ворота. Затем они ворвались на территорию, завязался бой, продолжавшийся более часа. По предварительным данным, среди силовиков есть убитые, однако их точное число пока неизвестно.

Очевидцы сообщили, что над базой поднят флаг «Аш-Шабаб». В то же время подтверждения произошедшего от военных не поступало.

16 августа боевики захватили отель в столице Сомали, городе Могадишо. В результате нападения погибли не менее 20 человек, в том числе директор по региональным связям министерства информации Абдирисак Абдуллахи Абди. Среди пострадавших оказался министр общественных работ Ахмед Вашингтон и известная местная певица Фаиза Бела.

«Аш-Шабаб» является крылом международной террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России). Действует на территории Сомали и за ее пределами. В 2014 году боевики «Аш-Шабаб» потеряли большинство контролируемых ими территорий, однако продолжают совершать теракты.