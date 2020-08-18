Россияне сняли на видео поездку до работы сквозь затопленный город

Россияне в Благовещенске Амурской области добирались до работы во вторник, 18 августа, сквозь затопленный город. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «LIFE SHOT».

На кадрах видно, как машины едут по улицам города, от них расходятся волны грязной воды. Затем на другом видео мужчина стоит снаружи и снимает других автомобилистов. Еще один горожанин снял, как идет босиком, находясь по щиколотку в воде.

Ранее сообщалось, что в Благовещенске уровень выпавших за сутки осадков превысил отметку «опасное явление», было принято решение ввести режим ЧС. Для эвакуированного населения открыли пункт временного размещения.

Ливень в Благовещенске продолжался всю ночь, в районе повалены деревья, размыты дороги и улицы, частично не работают светофоры. Ночью остались без электричества 55 многоквартирных домов, также оказались затоплены социальные объекты, в том числе два детских сада.