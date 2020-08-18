Тело модели Victoria's Secret на фото в бикини восхитило поклонников

Шведская модель и «ангел» Victoria's Secret Эльза Хоск поделилась с поклонниками архивными фотографиями в купальнике. Соответствующая серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном фото 31-летняя модель позирует на кровати в черно-белом бикини с анималистичным принтом. Волосы Хоск собраны в пучок, а на ее лицо нанесен естественный макияж. «Скучаю по Ямайке и такому настроению», — подписала знаменитость пост, который набрал 260 тысяч лайков.

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Тело модели восхитило поклонников. «Боже, ты выглядишь восхитительно», «Какое прекрасное лицо! И твое невероятно идеальное тело просто лучшее. Ты действительно ангел», «Сногсшибательна», «Хочу быть такой же стройной, как ты», — высказывались они в комментариях.

В июле украинская фотохудожница Юлия Горбаченко сняла Эльзу Хоск в бикини для модного журнала. На одном из снимков знаменитость позирует на фоне моря в раздельном купальнике люксового бренда Louis Vuitton с монограммой марки. Фотография попала на обложку греческой версии журнала Harper's Bazaar.