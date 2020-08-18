Названо время самых высоких цен в России

Замглавы Центробанка Алексей Заботкин дал прогноз относительно будущего пика инфляции. По его оценке, которую приводит ТАСС, временем с самыми высокими ценами в России станет период февраля-марта 2021 года.

По словам Заботкина, рост инфляции будет постепенно ускоряться до конца нынешнего года и к январю достинет уровня 3,7-4,2 процента годовых (против текущих 3,4 процента). «Где-то феврале-марте должно быть [ускорение инфляции]», — отметил замглавы ЦБ.

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Также он выразил мнение, что ВВП в третьем квартале покажет рост относительно второй четверти года и окажется выше нуля. При этом показатель год к году останется отрицательным, однако двух подряд кварталов с падением ВВП, а значит и технической рецессии, удастся избежать. К началу 2022 года значение ВВП вернется к уровню докризисного 2019-го.

Прогноз Заботкина относительно уровня инфляции на конец 2020 года совпадает с прежними оценками ЦБ. В 2021-м регулятор ожидает роста цен на 3,5-4 процента, в 2022-м — около четырех процентов, которые являются целевым уровнем в денежно-кредитной политике ЦБ.

По результатам исследования холдинга «Ромир», личная инфляция в России в июле составила 1,66 процента, что в четыре раза выше данных Росстата. Само статистическое ведомство объяснило расхождение разницей в методиках подсчета.