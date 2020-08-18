Жители Петербурга закрасили «звезду по имени Солнце»

Жительница Петроградского района Санкт-Петербурга потребовала уничтожить граффити «звезда по имени Солнце», посвященное 30-й годовщине гибели рок-музыканта Виктора Цоя. Из-за жалобы женщины звезду по имени Солнце закрасили бежевой краской, сообщает «Московский комсомолец. Санкт-Петербург».

Граффити появилось на фасаде дома по улице Блохина 15, литера А, рядом с котельной «Камчатка». Оно представляет собой изображение солнца на черном фоне и посвящено 30-й годовщине со дня гибели рок-музыканта Виктора Цоя. Местная администрация приняла решение закрасить граффити бежевой краской после жалоб местной жительницы, которая отправила заявку на уничтожение несанкционированного рисунка через портал «Наш Санкт-Петербург».

В «Фонтанке» выяснили, что авторами изображения являются поклонники группы «Кино». Они также написали портрет Виктора Цоя на трансформаторной будке рядом с входом в котельную «Камчатку». На это граффити никто из местных жителей пока не пожаловался.

Котельная «Камчатка» — это бывшая угольная котельная на улице Блохина, д. 15 в Санкт-Петербурге. Виктор Цой работал там кочегаром. Сегодня это место является музеем и музыкальным клубом.

Виктор Цой погиб в автокатастрофе в Латвии 15 августа 1990 года. Музыкант не смог вписаться в опасный поворот на высокой скорости.