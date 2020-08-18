Освистанный протестующими белорусский министр написал им открытое письмо

Глава Минздрава Белоруссии Владимир Караник, освистанный протестующими медиками, написал им открытое письмо. Его опубликовал портал Tut.by.

Чиновник посетовал на то, что диалога с протестующими на улице у него не получилось — «сложилось впечатление, что он и не был нужен собравшимся». В своем письме Караник заявил, что сотрудники правоохранительных органов во время протестов не использовали машины скорой помощи, как об этом сообщали СМИ.

По его словам, это были автомобили армейской медслужбы с армейскими медиками внутри, которые оказывали помощь пострадавшим силовикам. Также он назвал безответственными призывы к забастовкам в медицинской сфере на фоне эпидемии коронавируса, так как в больницах находится множество пациентов.

Ранее Караника освистали на акции протеста. Медики требовали от него пустить их к задержанным в ходе массовых протестов, однако министр отказался это делать. Протестующие начали скандировать «Позор!» и «Убийца!», после чего Караник прорвался к своему автомобилю и покинул место проведения акции.

В Белоруссии девятый день проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. В стране объявили забастовку тысячи работников главных промышленных предприятий страны и поддержали митингующих. В знак протеста против действий властей с государственных телеканалов увольняются сотрудники. Лукашенко назвал забастовки белорусских заводов в республике «ножом в спину» власти.