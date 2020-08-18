В дистанционных термометрах увидели угрозу стирания памяти

Казаков предупредили об угрозе стирания памяти в случае прикладывания ко лбу дистанционного термометра для измерения температуры. Об этом сообщает газета «Завтра» со ссылкой на приказ Совета казаков России.

В директиве также рекомендуется отказаться от вакцинирования отечественным препаратом от коронавируса «Спутник V», пока не появятся результаты исследований и его не одобрит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Представитель объединения Геннадий Ковалев сказал, что за все время эпидемии не заразился ни один казак. «Почему этот феномен умалчивают и не изучают? Болеют все, даже служители РПЦ, а казаки нет», — отметил он.

По его словам, казаки выступают против вакцинации, потому что хотят получить веские доказательства безопасности препарата. «Казаки — разумные и прагматичные люди, мы не только Пикабу читаем, но и на РБК захаживаем, а там пишут далеко не дураки», — добавил Ковалев.

В начале марта казаки одними из первых ввели в своих кругах ограничения из-за пандемии. Им было запрещено целовать кресты, иконы, руки священников.

11 августа была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса под названием «Спутник V», которую создали российские специалисты из центра имени Гамалеи. 15 августа запущено ее производство. Первыми вакцину получат медики и граждане из групп риска. Примерно в середине сентября может начаться массовая добровольная вакцинация населения.