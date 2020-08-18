В российских автосалонах почти закончились машины на продажу

У крупных российских автодилеров практически не осталось машин на продажу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенных авторитейлеров.

Одной из основных причин нехватки автомобилей владельцы автосалонов назвали посткарантинный всплеск спроса в июле почти на семь процентов в годовом выражении. Также на предложение автомобилей повлияло снижение темпов производства из-за карантина и сезонных отпусков.

Глава ассоциации автодилеров (РоАД) Олег Мосеев рассказал о том, что дефицит есть практически у всех брендов по тем или иным моделям. По его словам, он будет наблюдаться, скорее всего, до конца осени, а по некоторым позициям и дольше.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров назвал самые пострадавшие от коронавируса сферы экономики России. По его словам, одной из наиболее пострадавших сторон стал бизнес, связанный с автомобилями. Также серьезный ущерб был нанесен таким областям, как общепит, непродовольственная торговля и сфера услуг.