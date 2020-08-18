Раскрыты подробности ссоры принца Гарри с королевой из-за украшений его жены

Приближенные к королевской семье источники опровергли агрессивное поведение принца Гарри в телефонном разговоре с его бабушкой, королевой Елизаветой II, перед свадьбой с бывшей актрисой Меган Маркл. Подробности случившегося раскрыли журналисты The Telegraph.

«Вероятно, королева — это тот человек, которого Гарри уважает и ценит больше всех на этом свете», — подчеркнул анонимный источник, добавив, что герцог Сассекский не мог нагрубить родственнице.

Источник назвал «полным бредом» всю информацию, опубликованную в прессе по поводу недопонимания в семье из-за свадебного украшения супруги принца.

17 августа автор книги о жизни принца Гарри и Меган Маркл «В поисках свободы» Омид Скоби сообщил, что Гарри поссорился с королевой Великобритании Елизаветой II перед своей свадьбой из-за украшения для будущей жены. Ссора якобы произошла из-за отказа помощницы королевы приехать к Меган Маркл и помочь с примеркой выбранной ею на торжество тиары. Скоби заявил, что в ходе телефонного разговора Гарри накричал на королеву, и приписал ему следующие слова: «Я не понимаю, что, черт возьми, происходит. Эта женщина обязана делать свою работу для моей будущей жены».