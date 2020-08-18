Стало известно о состоянии заразившегося коронавирусом российского министра

Министр энергетики Александр Новак, заразившийся коронавирусом, переносит его бессимптомно. О состоянии чиновника стало известно со слов его официального представителя Ольги Голант, которые приводит РИА Новости.
«В настоящее время вирус протекает бессимптомно, и Александр Валентинович чувствует себя хорошо», — сказала Голант, добавив, что Новак продолжает работать удаленно.
Среди ближайших мероприятий, в которых намерен поучаствовать министр, значится заседание мониторингового комитета Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Ожидается, что оно состоится в режиме видеоконференции.
О том, что Новак заразился коронавирусом, стало известно 18 августа. Давший положительный результат тест был проведен во время рабочей поездки на Дальний восток.
По состоянию на утро 18 августа, в России выявлено 927,7 тысячи человек. Прирост за последние сутки составил 4892 случая. Всего в мире заразились 21,8 миллиона человек из 188 стран, 773,1 тысячи умерли.