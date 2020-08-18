Машину главы МВД Южной Осетии обстреляли

Автомобиль главы МВД Южной Осетии Игоря Наниева подвергся обстрелу в Цхинвале, министр не пострадал. Об этом сообщил ТАСС замминистра МВД Тарзан Кокойты во вторник, 18 августа.

Неизвестные обстреляли машину министра около 23:00, в столице республики объявлен план «Перехват».

«Около 11 вечера вблизи микрорайона Московский в северной части Цхинвала из заброшенного дома была обстреляна машина министра из пистолета. Из трех пуль одна попала в дверь машины со стороны водителя. Никто не пострадал. Объявлен план "Перехват"», — рассказал Кокойты.

Ранее 6 июня неизвестные напали на квартиру министра юстиции страны Залины Лалиевой. Злоумышленники забросали камнями и разбили окна в доме министра на улице Таболова (Цхинвал).