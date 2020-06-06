На квартиру министра Южной Осетии напали

В Южной Осетии неизвестные напали на квартиру министра юстиции страны Залины Лалиевой. Об этом сообщается на сайте МВД республики.

Злоумышленники забросали камнями и разбили окна в доме министра на улице Таболова (Цхинвал). Нападение произошло ночью примерно в 23 часа.

В настоящий момент на месте происшествия работают представители МВД и прокуратуры. «Сотрудники органов внутренних дел проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, совершивших данное преступление», — заявили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что столице Южной Осетии Цхинвалу на время вернут старое название — Сталинир. Сообщается, что данное наименование будет использоваться наряду со Цхинвалом во время мероприятий, приуроченных ко Дню Победы (9 мая) и Дню начала войны (22 июня).

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