В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.

Тела супругов обнаружили в их доме в Цхинвале. Точную причину установят специалисты. На месте находится следственная группа. На телах погибших не обнаружено признаков насильственной смерти. По предварительной версии, они надышались угарным газом.

Галь занимал должность советника по вопросам здравоохранения и социальной политики с 2016 года. Ранее он работал в департаменте здравоохранения Москвы.

В конце января сообщалось, что в Коломне супруги умерли на следующий день после заселения в отремонтированную квартиру. Они переделали систему дымохода и газовой колонки в систему вентиляции воздуха в целом. В результате произошло насыщение помещений квартиры угарным газом. Для выяснения всех обстоятельств смерти проведут экспертизы.

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