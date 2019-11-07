Южная Осетия заявила о перестрелке грузинской полиции с жителями села

В КГБ Южной Осетии заявили о вооруженном столкновении между полицией и жителями приграничного населенного пункта в Грузии 5 ноября. Об этом 7 ноября сообщает Sputnik Южная Осетия.

По словам главы пресс-службы КГБ Екатерины Бязровой, жители населенного пункта Кода Хашурского муниципалитета региона Шида-Картли были недовольны тем, что в районе Чорчана-Коби-Кода-Атоци были выставлены усиленные блокпосты МВД Грузии, а сотрудники министерства пытались установить на господствующих над селом высотах грузинские флаги. Бытовой конфликт перерос в вооруженное столкновение, стороны применили огнестрельное оружие, двое местных жителей ранены.

МВД Грузии оказывало давление на жителей, заставляя их дать показания, что перестрелка была связана с проникновением на территорию южноосетинской разведывательной группы, утверждает Бязрова. Сельчане отказались подтвердить эту версию событий, после чего грузинские власти полностью закрыли Коду для общественных организаций и СМИ, утверждают в осетинском КГБ.

«Тбилисский режим создал реальную угрозу региональной безопасности, безвинными жертвами которой становятся простые граждане Грузии, проживающие на приграничной с Южной Осетией территории», — заявила Бязрова.

По ее словам, официальный Тбилиси замалчивает, что население грузинских сел Чорчана, Коби, Кода и Атоци не поддерживает «политику вооруженных провокаций и силового давления» в отношении Южной Осетии.

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