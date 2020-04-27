Столице Южной Осетии временно вернут название Сталинир

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов временно вернул столице Южной Осетии Цхинвалу старое название Сталинир. Соответствующий указ опубликован на сайте президента республики.

Уточняется, что название Сталинир будет использоваться наряду с наименованием Цхинвал во время мероприятий, приуроченных ко Дню Победы (9 мая) и Дню начала войны (22 июня).

Ранее власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) разрешили три дня в году использовать старое название города Луганск — Ворошиловград. Подобный указ подписал и глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Пушилин постановил установить наименование «город Сталино» в качестве символа Донецка и использовать его во время мероприятий, связанных с памятными датами Великой Отечественной войны.

Столица Южной Осетии носила название Сталинир (или Сталинири) с 1934 по 1961 год, когда городу было возвращено историческое наименование Цхинвал во время кампании по борьбе с культом личности Иосифа Сталина.

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